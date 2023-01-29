На заході, зокрема, мова йшла про забезпечення ключових потреб українських воїнів в основних зразках озброєння.

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні, 29 січня, чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили інформацію розвідки щодо ймовірних дій ворога найближчим часом.

Про це у Telegram повідомив глава держави. "Заслухали доповіді щодо оперативної обстановки на фронті, зокрема, на Донецькому напрямку та на півдні. Розглянули важливу інформацію від розвідки щодо ймовірних дій ворога на найближчий період. Готуємося до всіх можливих подій", - зазначив президент.

Також, за словами Зеленського, обговорили питання забезпечення ключових потреб Сил оборони України в основних зразках озброєння, військової техніки та боєприпасів для проведення операцій, запланованих на 2023 рік.

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"2023-й має бути й обовʼязково буде роком нашої перемоги", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше вже відбулися низка засідань Ставки верховного головнокомандувача, на яких обговорювали важливі питання щодо війни з РФ.

Війна в Україні - останні новини

24 січня Володимир Зеленський сказав, що російські загарбники готуються до реваншу і накопичують сили. Президент підкреслював, що ворог має програти.

Представник Головного управління розвідки Міноборони нашої країни Вадим Скібіцький попередив, що на весну і початок літа запланований великий наступ ворога.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов наприкінці 2022 року прогнозував, що у цьому році на українців чекає радість перемоги у війні з Росією.

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