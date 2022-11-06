Ворог вчергове обстріляв прикордоння Сумської та Чернігівської областей.
Як повідомляє Держприкордонслужба, російські окупанти стріляли зі стрілецької зброї, мінометів та ствольної артилерії, а також здійснювали атаки за допомогою безпілотників.
Під ворожим вогнем опинилися 5 громад Сумщини та 2 громади Чернігівщини.
Зазначається, що внаслідок "прильоту" значних пошкоджень зазнали чотири будинки одного з населених пунктів.
Ситуація у Сумській та Чернігівській областях під час війни з Росією - найважливіші новини
Загарбники не раз обстрілювали Сумську та Чернігівську області, є руйнування, постраждалі та жертви.
Зокрема, 5 листопада стало відомо, що вороги вдень з мінометів обстріляли Середино-Будську громаду Сумської області, були прямі влучання у житлові будинки. Унаслідок обстрілів пошкоджено 4 будинки та господарські будівлі, були пожежі.
У вересні журналісти дізналися, що в деякі села Чернігівської області, розташовані поблизу російського кордону, спорожніли через ворожі обстріли.