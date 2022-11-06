Під вогнем супротивника опинилися сім громад, є значні руйнування.

Ворог вчергове обстріляв прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Як повідомляє Держприкордонслужба, російські окупанти стріляли зі стрілецької зброї, мінометів та ствольної артилерії, а також здійснювали атаки за допомогою безпілотників.

Під ворожим вогнем опинилися 5 громад Сумщини та 2 громади Чернігівщини.

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Зазначається, що внаслідок "прильоту" значних пошкоджень зазнали чотири будинки одного з населених пунктів.

Ситуація у Сумській та Чернігівській областях під час війни з Росією - найважливіші новини

Загарбники не раз обстрілювали Сумську та Чернігівську області, є руйнування, постраждалі та жертви.

Зокрема, 5 листопада стало відомо, що вороги вдень з мінометів обстріляли Середино-Будську громаду Сумської області, були прямі влучання у житлові будинки. Унаслідок обстрілів пошкоджено 4 будинки та господарські будівлі, були пожежі.

У вересні журналісти дізналися, що в деякі села Чернігівської області, розташовані поблизу російського кордону, спорожніли через ворожі обстріли.

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