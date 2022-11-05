За попередньою інформацією, пошкоджено 4 будинки та господарські будівлі, знищено близько тонни запасів сіна.

Окупанти вдень обстріляли Середино-Будську громаду на Сумщина, були прямі влучання мін у житлові будинки.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"У Середино-Будській громаді сьогодні неспокійно. Близько 14 години росіяни відкрили вогонь з мінометів. 9 мін розірвалися біля будинків мирних жителів. Є значні руйнування будинків: знесені стіни та дахи. Були прямі попадання мін", - зазначив він.

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За попередньою інформацією, пошкоджено 4 будинки та господарські будівлі.

Живицький додав, що через обстріл сталася пожежа.

"Вогонь знищив дах і близько тонни сіна в одному з домогосподарств. На місці працюють рятувальники ДСНС", - повідомив він.

Ситуація на Сумщині:

2 жовтня 2022 року голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький спростував перекидання новомобілізованих окупантів до державного кордону в районі Сумщини.

За його словами, з'явилася інформація про мобілізованих загарбників біля українських кордонів, проте запевнив, що зараз ніяких ударних угруповань або додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає.

25 жовтня протягом дня окупанти сім раз обстріляли прикордонні громади Сумщини.

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