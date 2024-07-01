Супротивник також активізував зусилля на Торецькому напрямку, зазначив спікер оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Триває війна в Україні проти росіян, і попередній місяць - червень - був надто гарячим і активним на полі бою.

Про це речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин сказав в ефірі інформаційного марафону. Зокрема, його попрохали прокоментувати, яким він бачить розвиток подій на фронті у липні і серпні з огляду на інформацію видання The Wall Street Journal, де зазначилось, що червень був дуже напружений, але такими самими будуть й наступні місяці.

"Я скажу, по-перше, що порівнюючи з попереднім місяцем - з травнем, скажімо так, червень був надто активний на фронті, гарячим. Напрямки відомі - це Курахівський, Краматорський та Покровський, і, зокрема, по усій лінії бойового зіткнення відбулося понад тисяча бойових зіткнень з ворогом... За попередній місяць було майже 1 тис. 952 і ще попередній - було 732 бойових зіткнень. Тобто, це говорить про те, що ворог активізував свої зусилля на різних напрямках", - сказав Волошин.

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Речник додав, що ворог також активізував зусилля на Торецькому напрямку, де за минулий тиждень окупанти провели 114 атак, які не мали успіху. "Свої прогнози такого плану я давати не буду. Це будуть давати аналітики й експерти і звісно - Головне управління розвідки з даними, фактами і цифрами. Однак скажу, що за минулий тиждень і за минулий місяць втрати у ворога чималі", - підкреслив Волошин.

Він сказав, що у східній операційній зоні було знищено понад 1 тисячу ворожих окупантів.

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Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що на Україну та Росію очікує "смертельне літо", протягом якого, ймовірно, загинуть тисячі людей з обох боків, але жодна з них, скоріш за все, не зможе домогтися вирішального перелому. При цьому, на думку видання, для України завдання на даний момент полягає в тому, щоб за допомогою свіжої західної зброї утримати позиції.

Водночас, за інформацією українських силових структур, Росія, швидше за все, продовжить застосовувати свій стандартний підхід, жертвуючи великою кількістю військ заради невеликих успіхів. В умовах, коли лінія фронту практично не рухається, обидві сторони намагаються використовувати глибокі удари, щоб отримати перевагу напередодні зими.

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