Зокрема, окупанти мають просування у Соловйовому Донецької області.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 793 дні. Російські загарбники не полишають спроб окупувати більше українсьої території.

Як повідомляють аналітики DeepState, ворог просунувся у Соловйовому Донецької області. Також противник має просування південніше Новобахмутівки, в Новокалиновому та Красногорівці.

"Тривають бої в Кислівці, Урожайному, біля Вербового та Новомихайлівки", – йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті: важливі новини

Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні в четвер, 25 квітня, повідомив, що на фронті відбулося понад 90 бойових зіткнень із противником. Зокрема, на Бахмутському та Лиманському напрямках було відбито по 16 ворожих атак.

Водночас аналітик німецького видання Юліан Рьопке заявив, що росіяни розвивають наступ на Донеччині. Після прориву фронту російські війська захопили ще одне село – Новобахмутівку.

Своєю чергою, майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман не виключає, що на деяких ділянках фронту Україні доведеться тимчасово відступати.

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