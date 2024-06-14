Росія намагається використовувати продовольство як зброю, загрожуючи усьому світу.

Російська Федерація хоче встановити повний контроль над Чорним морем, а своїми атаками на цивільні порти та судна вона намагається перетворити продовольство на зброю. Як передає кореспондент УНІАН, про це посол США в Україні Бріджит Брінк заявила в Одесі під час Чорноморського безпекового форуму.

За її словами, Україна зупинила Росію у Чорному морі, коли агресор збирався встановити повний операційний контроль над цим регіоном. Зокрема, це стосується контролю над пересуванням цивільних торгових суден з різноманітними вантажами, в тому числі продовольством.

"Ми знаємо про постійні атаки на Одесу. Ми бачимо, що Одеса бореться, попри намагання Росії взяти під контроль регіон. Це (російський контроль – УНІАН) несе небезпеку не тільки для України, а й для Туреччини, Болгарії, Румунії... Росія намагається перетворити продовольчі товари на зброю", - сказала Брінк.

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Вона нагадала про велике значення колективної безпеки та додала, що партнери бачать, який відбувається прогрес з установленням гуманітарного коридору.

Посол сказала, що вражена тим, як Силам оборони вдалося "видавити" кораблі РФ з певної частини Чорного моря.

"Близько 1850 суден вийшли з портів України та перевезли тисячі тонн різних вантажів. Коридор забезпечує економічну стійкість України та можливість відновлення… Я відчуваю економічну життєстійкість Одеси, працюють порти, бізнес…", - зазначила посол.

Вона також зауважила, що дуже важливо, щоб фермери також могли продовжувати свою роботу.

Як зазначив під час виступу начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, з початку 2024 року портами Одещини експортовано 46 млн тонн вантажів – це на 70% більше, ніж минулого року. Водночас за його словами, РФ не припиняє обстріли портової інфраструктури, що створює передумови для нестачі продовольства у багатьох країнах світу.

Кіпер закликав партнерів надати Україні, зокрема Одесі, системи протиповітряної оборони для захисту, щоб Україна могла забезпечувати продовольством мільйони людей.

Війна на морі

Нагадаємо, Україна змогла викинути російський флот із західної частини Чорного моря, що забезпечило безперешкодний прохід кораблів з українською агропродукцією. У результаті експорт зерна та олійних культур наближається до довоєнного рівня.

За даними The New York Times, станом на початок травня, за попередні 6 місяців Україна експортувала 27,6 мільйона метричних тонн зерна та олійних культур через Чорне море. Це всього на 0,2 мільйона тонн менше від середнього обсягу експорту за аналогічний період із 2018 до 2021 року, до початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

У першому кварталі цього року експорт зерна з Чорного моря навіть перевищив довоєнний рівень. Оцінки експорту зерна та олійних культур, зроблені київською інвестиційною компанією Dragon Capital, і дані про кількість суден із зерном, що прибувають в українські порти, вказують на аналогічні тенденції. Сел Гілберті, глава американської компанії Teucrium Trading, сказав, що заяви українських чиновників про те, що експорт зерна морем наблизився до довоєнного рівня, були "точними".

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