Експерти вважають, що реальні втрати серед командувачів армії РФ можуть бути в два-три рази більше.

Число російських офіцерів, загиблих на війні проти України, досягло позначки в 2 тисячі осіб. Через складність у поповненні керівного складу армія РФ відчуває "офіцерський" голод.

За словами військового аналітика Кирила Михайлова, реальні втрати серед російських офіцерів в два-три рази вище, ніж ті, які змогли підтвердити через відкриті джерела.

Своєю чергою експерт Павло Лузін зазначив, що заповнити втрати в керівництві армії вкрай складно заповнювати.

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"Де взяти інших людей на місце загиблого генерала, полковника, майора, підполковника? На їх місця підтягують лейтенантів і капітанів. Це дезорганізує армію в моменті", - пояснив експерт у коментарі "Важливим історіям".

За його словами, в результаті Росія отримає багато нових молодих генералів, але насправді це погано.

"У нинішніх генералів за плечима навчання в радянських військових училищах, у них є системний світогляд. А нинішні офіцери випуску 2010-х років, яким для вступу до вищих військових училищ було достатньо мінімального балу з математики, російської мови та суспільствознавства, вже випробували на собі наслідки деградації системи військової освіти: суцільне пластикове побєдобєсіє та чиношанування", - підсумував Лузін.

Втрати Росії в Україні - що відомо

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що за минулу добу, 27 березня, українські військові ліквідували близько 570 російських окупантів. Таким чином загальні втрати РФ у війні проти України досягли позначки приблизно в 171 730 осіб.

Крім того, бійці ЗСУ знищили сотні військової техніки Росії.

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