Військовий згадав про приклад Фінляндії, яка колись воювала проти набагато більшого противника в особі СРСР.

Україна вже виграла цю війну, але будь-яка війна закінчується переговорами та угодами. Таку думку висловив командир 57-ї окремої мотопіхотної бригади Олександр Бакулін, яка одна з перших вступила в бій з окупантами на Харківщині, коли вони перейшли кордон.

З полковником поспілкувався журналіст ABC New. Він зазначив, що бої в Харківській області тривають. Силам оборони вдалося сповільнити просування противника і стабілізувати фронт. Однак хоча росіяни вже не просуваються так швидко, як у перші дні наступу, ворог усе ще досягає успіхів. Бакулін зазначив, що в окупантів "усе ще є резерви, і вони введуть їх у бій".

Він також наголосив на важливості узгодження нової допомоги Україні від США.

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"Так, наші солдати хоробрі й мужні, але без цієї допомоги, без цієї зброї, снарядів, усього, без цього ми не змогли б продовжувати воювати проти Росії, просто тому, що ми набагато менші, ніж Росія", – пояснив військовий.

Крім того, командир визнав факт відступу військ, але підкреслив, що це нормальна практика під час військових дій. Він також дав зрозуміти, що йому до душі перебувати поблизу російського кордону.

"Стріляти по росіянах на російській території набагато приємніше, ніж стріляти по них на українській землі", – сказав він.

При цьому, незважаючи на успіхи, яких досягли росіяни, він відкидає ідею про те, що Україна програє війну.

"Я особисто вважаю, що ми вже виграли цю війну. Питання в тому, в який момент вона закінчиться і на якому етапі. (...) Кожна війна закінчується мирними переговорами та угодами", – підкреслив Бакулін, допустивши, що, можливо, доведеться втратити території.

Військовий навів приклад Фінляндії, яка колись воювала проти набагато більшого противника в особі СРСР.

"Так, вона втратила деякі території. Але вона досі існує як країна, а Росія навіть не дивиться в той бік. Ми перебуваємо в схожому становищі, але я сподіваюся, що ми не втратимо свою землю", – зазначив командир бригади.

Війна ще далека від завершення, і брак важкого озброєння все ще має вирішальне значення з оперативної точки зору. Коли Бакуліна запитали про втрати, спричинені нестачею зброї, він лаконічно відповів:

"Піт артилеристів рятує кров піхотинців. Але якщо без снарядів є тільки піт, то піхотинці платять за це своєю кров'ю".

Командир 57-ї бригади зазначив, що він згоден з тим, що американська підтримка необхідна для ведення війни.

"Я розумію, що ми витратили гроші їхніх платників податків. Гроші громадян цих країн. Ми це розуміємо. Але ми боремося, тому що хочемо бути з вами, бути частиною цивілізованого світу. Ми хочемо грати у вашій команді. Так, зараз ми переживаємо важкі часи. Але я вірю, що ми боремося за цінності, які США пропагують у світі, і вони завжди стояли за ці цінності", – резюмував він.

Війна в Україні: останні новини

На початку повномасштабної війни проти України 2022 року російська армія була набагато слабшою, ніж сьогодні, вважає заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. За його словами, поки в Україні тішилися хибними надіями, ворог адаптувався й усував свої недоліки.

Водночас The Hill пише, що війна в Україні переходить у "критичну фазу", Росія хоче завоювати нові території. Зазначається, що закриття лазівок у санкціях, які дають змогу РФ підживлювати свою військову машину, має бути таким самим пріоритетним завданням, як і постачання ЗСУ всієї необхідної зброї.

Тим часом українські захисники продовжують завдавати втрат російським окупантам. Зенітники 110 ОМБр знищили сьогодні ворожий Су-25.

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