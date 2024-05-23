Літак супротивника ліквідувала 110-та окрема механізована бригада.

Авіаційні втрати ворога на 23 травня 2024 року зросли - pенітники 110 ОМБр знищили сьогодні російський Су-25.

Про це 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка повідомила на своїй сторінці у Facebook. "Обіцяли, що геноцид російських "Су" буде продовжуватись, обіцянку тримаємо! Іще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку", - зазначають військові.

Вони зауважують, що напередодні "посадили на вічну стоянку в донбаських степах" ворожий Су-25. "Це раз. А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су. Це два. Московитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом. Будемо збивати й далі!", - йдеться у повідомленні бригади.