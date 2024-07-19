Також є пошкодження будинків, на місці працюють всі необхідні служби.

Російська армія атакувала Миколаїв, вже відомо про влучання по житловому сектору та, як мінімум, одного загиблого. О 16.51 у Миколаєві було оголошено повітряну тривогу, а Повітряні сили ЗС України повідомили про небезпеку для міста о 17.10. Зокрема, йшлося про ракету на Миколаївщині, жителів обласного центру попросили терміново пройти в укриття.

Згодом мер міста Олександр Сєнкевич повідомив про вибух.

"У Миколаєві чутно вибух. Будь ласка, будьте в безпечних місцях. Подробиці згодом. Нічого не викладайте в мережу!", - наголосив міський голова. Відео дня

Відбій було оголошено о 17.20, згодом Сєнкевич додав, що є жертви.

"Станом на зараз відомо про постраждалих. На жаль, є і загиблий цивільний. Також є пошкодження житлового сектору. Працюють всі необхідні служби", - написав він в Телеграм-каналі.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що на місце ураження прямують медики.

"Швидкі виїхали", - сказав - він.

Кім також додав, що наслідки удару жахливі.

"Це жах… Немає виправдання русні. Терористи", - наголосив посадовець.

Він підкреслив, що до приїзду швидких багато людей кинулося на допомогу потерпілим. В регіоні є ще одне влучання, але там ситуація "більш-менш".

Останні атаки РФ по Україні

Нагадаємо, окупанти близько 4 години ранку двічі вдарили по центру Чугуєва. За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, є пошкодження житлових будинків, об'єктів торгівлі, соціальної сфери та іншої цивільної інфраструктури.

Він повідомив про 7 поранених, серед яких хлопчик 14 років. Усі - в середньому та легкому станах. Стан хлопчика - стабільний. Усі постраждалих госпіталізовано з осколковими пораненнями.

Перше влучання було поряд з будинком. Згоріли дев'ять автомобілів. Пошкоджено вікна 9-ти поверхового та 5-ти поверхового будинків, дах та вікна 2-х поверхового житлового будинку, два магазини.

Внаслідок другого влучання було пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі та приватний будинок.

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