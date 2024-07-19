Усі постраждалі госпіталізовані із осколковими пораненнями

Окупанти близько 4 години ранку двічі вдарили по житловій забудові центральної частини міста Чугуїв.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він уточнив, що є пошкодження житлових будинків, об'єктів торгівлі, соціальної сфери та іншої цивільної інфраструктури.

"На цю хвилину 7 поранених, серед яких хлопчик 14 років. Усі - в середньому та легкому станах. Стан хлопчика - стабільний", - повідомив очільник ОВА.

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Усі 7 постраждалих - госпіталізовані із осколковими пораненнями, загрози життю немає.

Синєгубов деталізував, що перше влучання було поряд з будинком. Згоріли дев'ять автомобілів. Пошкоджено вікна 9-ти поверхового та 5-ти поверхового будинків, дах та вікна 2-х поверхового житлового будинку, два магазини.

Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої пʼятиповерхової будівлі, приватний будинок.

"Рятувальники, медики, правоохоронні органі - всі екстрені служби працюють над ліквідацію наслідків російського терору. Ліквідація наслідків триває", - сказав Синєгубов.

Ситуація в Харківській області

16 липня стало відомо, що до удару по "Епіцентру" у Харкові причетний російський генерал родом з Чугуєва. Як повідомив очільник обласної прокуратури Олександр Фільчаков, російський генерал, який віддавав накази бити по "Епіцентру" й Оскільській та Печенізькій греблях, народився у Чугуєві Харківської області.

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