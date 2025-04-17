Російські окупанти свої плани так і не змінили - вони хочуть відтіснити підрозділи ЗСУ за межі Донецької та Луганської областей, аби вийти на їх адміністративні кордони.

Збройні сили України продовжують оборонну операцію, проводять контрнаступальні дії і мають певні успіхи, зокрема за останні тижні було звільнено близько 16 квадратних кілометрів території в районі трьох населених пунктів. Про це йдеться у дописі на сторінці Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського у Facebook.

Він зазначив, що відпрацював в операційній зоні військ Оперативно-тактичного угруповання "Донецьк".

"Протягом трьох діб побував фактично у всіх бригадах цього найпотужнішого угруповання Сил оборони України, яке несе на собі основний тягар протистояння весняному наступу ворога та знищує його найкращі сили і засоби. Зокрема, на Покровському напрямку, наші воїни щодня зупиняють близько 30 штурмових дій противника, завдають російським окупантам значних втрат", - розповів Сирський.

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Головнокомандувач також повідомив, що заслухав доповіді командувача ОТУ бригадного генерала Олександра Тарнавського, попрацював з командирами бригад на їхніх командних пунктах, на місцях вирішив проблемні питання щодо організації бойових дій, забезпечення боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

"Звернув увагу на ретельну підготовку та забезпечення бойових дій кожного бойового підрозділу, кожної штурмової групи. Це повинно бути постійним обʼєктом контролю командира бригади та безпосередня відповідальність командира батальйону", - підкреслив Сирський.

Він також віддав необхідні розпорядження щодо вирішення проблемних питань та задоволення наявних потреб.

"Противник не змінив свої плани - відтіснити підрозділи Збройних сил України за межі Донеччини і Луганщини та вийти на адміністративні кордони цих областей. Однак, задум ворога залишається нереалізованим", - наголосив Головнокомандувач.

Сирський зауважив, що "ми продовжуємо оборонну операцію, проводимо контрнаступальні дії і маємо певні успіхи". "За останні тижні звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко", - зазначив він.

Росіяни хочуть наступати на нових напрямках

Як повідомлялося, військовий експерт, полковник запасу Військово-морських сил ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що російські окупанти можуть готуватися до наступу на територію Сумської та Харківської областей.

Утім, на думку Селезньова, ворогу так і не вдасться створити так звану "буферну зону", про яку мріє президент країни-агресора Росії Володимир Путін.

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