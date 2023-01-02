Бахмут залишається напрямком головних зусиль ворога щодо прориву оборони ЗСУ.

Контрнаступальні дії російських військ у Стельмахівці та Білогорівці розбились об міцну оборону ЗСУ. Під Бахмутом – ще плюс 213 мертвих ворогів, розповів в ефірі телемарафону речник угрупування "Схід" Сергій Череватий.

За його словами, Бахмут залишається напрямком головних зусиль ворога щодо прориву оборони українських захисників.

"Відбулося 34 бойові зіткнення. Ворог втратив 213 росіян загиблими і 87 пораненими", - прокоментував він невдачі противника.

Окремо ЗС РФ вели контрнаступальні дії у Стельмахівці та Білогорівці. "Проте на усіх цих напрямках ворог не зміг досягти мети, не зміг прорвати оборону, зазнав втрат", - зауважив Череватий.

Також Череватий розповів про скорочення боєприпасів у окупантів.

"Якщо раніше вони мали "розкіш" "поливати" по 60 тисяч снарядів по всьому фронту, то зараз зосередилися на окремих напрямках. Тому що вони не розраховували на таку велику за часом війну, а отже й на динаміку витрат боєприпасів, що дорівнює Другій світовій", - пояснив речник "Сходу".

Війна в Україні – актуальне

Російські війська продовжують вести штурми на Бахмутському напрямку.

Також ворог намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках веде оборону раніше зайнятих рубежів. На Херсонському - здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.

У новому 2023 році ЗСУ не збавляють темпів знищення російських окупантів, які прийшли до України з війною. Так, за добу ліквідовано 720 окупантів.

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