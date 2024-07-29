Ворог просувається в напрямку населеного пункту Гродівка.

Ситуація на Покровському напрямку дуже складна, йдуть постійні ворожі атаки, де співвідношення сил в пропорції 1 до 10 не на користь Сил оборони. Про це сказав старший офіцер реактивної артилерійської батареї 47 ОМБР Роман Бугайов в ефірі телемарафону.

"Це здоровезна навала", - зазначив він.

За його словами, ворог ввів нові сили на цій ділянці фронту, котрі відпочили, вони швидко рухаються і мають деякі успіхи.

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"Велика проблема з КАБами, якими росіяни закидають українські позиції. На наш напрямок прийшло підсилення, але проблема авіації не знята", - сказав Бугайов.

За його словами, зараз спостерігається просування ворога в напрямку Гродівки.

"Раніше захоплені деякі села противником. Загалом ситуація дуже складна. Протягом минулої доби було 35 штурмів зі сторони противника. Ворог постійно змінює тактику", - розповів старший офіцер.

Він розповів, що ворог просувається, не застосовуючи велике скупчення техніки, а в основному піхотними групами.

"З нашого боку ми стримуємо ворога всіма засобами, котрі є – артилерія, дрони. Не вистачає снарядів, але це компенсується FPV- дронами, реактивною артилерією. На цьому напрямку постійно працює українська авіація. Тут дуже велика концентрація противника, по деякій інформації, співвідношення сил 1 до 8 і навіть 1 до 10 не на користь Сил оборони. Штурми відбуваються цілодобово", - сказав Бугайов.

Війна в Україні - ситуація на Покровському напрямку

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти просуваються на Покровському напрямку і не полишають надію зробити великий котел.

Військовий ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що ворог щодня просувається потроху саме на Покровському напрямку. За його словами, ворог на Покровськ, бо не полишає надію зробити великий-великий котел, тобто зайти на трасу Покровьск-Костянтинівка, а північніше йти до траси, яка поєднує Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'яньск з Харківщиною, яка йде на північ з Лиманського напрямку.

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