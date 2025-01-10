РФ на 70% знизила інсентивність авіаударів по Україні: в BI назвали причину

На лінії фронту у Донецькій області видно кореляцію між зменшенням атак плануючими бомбами та зниженням інсентивності просування Росії.

Росія значно знизила інтенсивність атак плануючими бомбами на Україну, однак ця високоточна зброя все ще несе серйозну небезпеку для військових і мирного населення, пише Business Insider.

До факторів зменшення інтенсивності ударів входять успішні атаки українських безпілотників на російські авіабази та склади боєприпасів улітку та восени, а також покращення протиповітряної оборони України.

Плануючі бомби, які Росія активно застосовує від початку війни, оснащені комплектами, що перетворюють звичайні боєприпаси у високоточну зброю. Їх важко перехопити через короткий час польоту, малу радіолокаційну видимість і непередбачувані траєкторії.

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Майор підрозділу радіоелектронної боротьби Національної гвардії України Юрій повідомив, що кількість атак скоротилася приблизно на 70% порівняно з літом. Він пояснив це серією ударів по російських базах, а також можливими побоюваннями російських пілотів через появу в Україні винищувачів F-16.

Заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв зазначив, що удари по російських аеродромах змусили Росію переміщувати тактичну авіацію глибше в тил. Це зменшило частоту вильотів і збільшило час виявлення для українських сил.

Україна також успішно застосовує радіоелектронну боротьбу, яка знижує ефективність російських плануючих бомб. Експерт Інституту вивчення війни Джордж Баррос підтвердив, що ці заходи впливають на підтримку російських сухопутних військ і сповільнюють їхнє просування.

Загроза зберігається

Попри зменшення кількості атак, плануючі бомби продовжують спричиняти значні втрати. Наприклад, російський удар по Запоріжжю 10 січня забрав життя понад десяти людей і залишив більше 30 пораненими.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував цю атаку: "Це ще раз показує, чого насправді прагне Росія. Вони хочуть тільки війни і тільки жертв".

На лінії фронту в східній Донецькій області Баррос помітив кореляцію між зменшенням атак плануючими бомбами та швидкістю просування Росії, яке сповільнилося за останні місяць-два.

"Російські війська там дуже втомлені і дуже виснажені", - сказав він.

За словами експерта, для остаточного усунення загрози від плануючих бомб Україні необхідні подальші постачання далекобійної зброї від США та НАТО. Це дозволить тримати російські авіабази під постійним тиском і мінімізувати загрозу з повітря.

Війна в Україні: це варто знати

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби 9 січня, станом на 22:00 на фронті відбулося 144 бойових зіткнення із противником. Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському напрямку, де окупанти здійснили 37 штурмових і наступальних дій.

Тим часом очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що Росія вже втратила 700 тисяч військових вбитими і пораненими у війні проти України та продовжить зазнавати великих втрат. За його словами, за три роки повномасштабної війни Москва зазнала більших втрат, ніж в усіх інших конфліктах разом після Другої світової війни.

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