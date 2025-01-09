За словами глави Пентагону, російські втрати в Україні тепер перевищили дві третини від загальної чисельності російської армії на початку широкомаштабної війни.

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що Росія вже понесла 700 тисяч втрат вбитими і пораненими у війні проти України та продовжить нести великі втрати. Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін повідомив на брифінгу після засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-25"), яке відбулось на одноіменній авіабазі в Німеччині.

"З 2022 року Росія зазнала понад 700 тисяч втрат в Україні", - наголосив Остін.

Очільник Пентагону підкреслив, що за три роки повномаштабної війни Москва понесла більше втрат, аніж в усіх інших конфліктах разом після Другої світової війни.

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"Російські втрати в Україні тепер перевищили дві третини від загальної чисельності російської армії на початку обраної Путіним війни", - підкреслив Остін.

Міністр оборони США додав, що лише у листопаді 2024 року Росія втрачала майже півтори тисячі військових на день.

Також він нагадав, що зараз Москва навіть залучає з Північної Кореї війська до війни, у якій вони не мають брати участі.

"Це ще одна чітка ознака відчаю Путіна", - сказав Остін.

За його словами, війська з Північної Кореї вже зазнали понад тисячу втрат від моменту долучення до війни Путіна проти України у грудні, але інші оцінки свідчать про набагато більші втрати. Остін відзначив:

"Тим часом, економічна ціна від імперських фантазій Путіна для простих росіян також є приголомшливою".

Глава Пентагону повідомив, що Кремль планує витрати близько 40% російського бюджету на 2025-й рік для продовження війни. Це збільшення витрат на війну на 25% у порівнянні з минулим роком. Водночас, російський рубль продовжує падіння, а Кремль став більш ізольованим. Світовий статус і стратегічна позиція Росії продовжує занепадати.

Як наголосив Остін, Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей.

Також у нього уточнили, чи очікування від усіх засідань у форматі "Рамштайн" виправдали себе або зазнали невдачі.

Остін повторив, що Росія понесла 700 тисяч втрат військових у війні.

"І війна не завершена. Вони продовжать нести більше втрат й надалі. Вони втратили багато техніки. Путін ізольований. Він не має здатності проектувати бойову міць, як би він це зробив у минулому. Ми бачили це у Сирії. Тож, я думаю, я би поставив під сумнів, чи зазнала невдачі Україна... Я думаю, що Росія зазнала невдачі", - наголосив Остін.

Війна в Україні - втрати РФ

За останніми даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських загарбницьких війська складають близько 803 тисячі 100 військових пораненими і вбитими.

8 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські втрати перевищують 750 тисяч людей. Це 198 тисяч убитих росіян та більше 550 тисяч поранених.

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