Російська армія знала про зміну формату управління на цій ділянці фронту й намагалася скористатися цим потенційно "слабким місцем".

54-та окрема механізована бригада разом з 81-ою аеромобільною бригадою, які нині діють у складі 11 корпусу, відбили великий штурм росіян у напрямку Сіверська на Донеччині.

Як повідомила пресслужба корпусу у коментарі "Українській правді", внаслідок злагоджених дій бригад було знищено 80 окупантів.

"25 липня з 12:50 до 15:00 ворог провів 27 штурмових атак на позиції Сил оборони в районі Верхньокам’янського та Григорівки, задіявши понад 150 окупантів, 6 танків, 3 БТР, 6 МТЛБ, БРЕМ, 12 ЛАТ, 2 багі та 41 мотоцикл. 80 окупантів знищено, 37 поранено. Решта сил ворога продовжує зазнавати втрат у ході боїв 26 липня", - зазначили військові.

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Окупанти регулярно тиснуть на Сіверському напрямку, час від час проводячи там великі штурми із застосуванням піхоти та техніки. Натиск росіян особливо посилився після втрати сусіднього села Білогорівка у травні-червні 2025-го. Утримання Сіверська дозволяє стримувати наступ росіян на Словʼянськ зі сходу.

26 липня оперативно-тактичне угруповання військ "Луганськ" припиняє своє існування в межах корпусної реформи і продовжує діяти у форматі 11 армійського корпусу. За даними джерел УП, російська армія знала про запланову зміну формату управління на фронті й намагалася скористатися цим потенційно "слабким місцем", однак у неї це не вдалося.

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Як повідомляв УНІАН, взимку йшлося про те, що російські окупанти рухатимуться в бік околиць на захід від Покровська і на південь, то зараз головна місія ворога - "вклинитися між Костянтинівкою і Покровськом". Представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що доля російської кампанії вирішується зараз.

Військовий оглядач Денис Попович, зі свого боку, розповів, що є загроза перекриття логістики до Покровська, з боку окупантів. Хоч у районі міста проривів нашої оборони немає, але ворог все ж потроху просувається.

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