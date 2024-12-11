Не лише Покровськ: у ЗСУ розповіли, де РФ продовжить нарощувати зусилля

На Оріхівському напрямку ворог застосовує саме тактику штурмів малими групами піхоти.

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів про поточну ситуацію на Оріхівському напрямку, назвавши його одним із найскладніших.

"Останнім часом ситуація там була дещо спокійнішою, але, за даними української розвідки, ворог накопичував сили і засоби для проведення штурмових дій", - сказав він в етері телеканалу "Еспресо".

Речник стверджує, що на напрямку ворог застосовує саме тактику штурмів малими групами піхоти, які включають від п'яти до десяти осіб у супроводі двох-трьох одиниць бронетехніки.

Відео дня

"На Оріхівському напрямку зосереджено кілька десятків таких груп. Наприклад, за минулу добу було зафіксовано сім штурмових дій, коли ворог намагався вклинитися в нашу оборону і взяти під контроль наші укріплення. Всі ці штурми зазнали невдачі, і ворог відступив. Однак він продовжуватиме нарощувати свої зусилля, тому що готувався там до проведення штурмових дій", - додав Волошин.

Війна в Україні - ситуація на фронті

На Покровському напрямку росіяни зараз активніше наступають невеликими групами, без важкої техніки, переважно у темну пору доби. Про це розповів командир окремого загону безпілотних систем спеціального призначення ''Тайфун'' Нацгвардії України Михайло Кмитюк.

За його інформацією, останнім часом інтенсивність атак окупантів в районі Покровська зросла, але наші оборонці вчасно реагують на будь-які просування росіян як тільки вони висуваються.

Вас також можуть зацікавити новини: