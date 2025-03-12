Задля збереження життів українських військових, підрозділи Сил оборони, в разі потреби, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі.

В операційній зоні угруповання військ "Курськ", у передмістях Суджі Курської області та районах довкола неї, ведуться активні бойові дії. Таку заяву зробив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву нашої оборони, витіснення наших військ з території Курської області РФ та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей. Намагаючись будь-що досягти політичних цілей, ворог уже зазнав і продовжує зазнавати на Курщині значних втрат", – заявив він у своєму телеграм-каналі.

За словами Сирського, за час Курської операції ЗСУ, яка триває від 6 серпня 2024 року, загальні втрати російських військ становлять понад 54,9 тис. осіб. Із яких безповоротні – понад 22,2 тис. Більше 900 окупантів потрапили в полон.

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Головнокомандувач зазначив, що росіяни здійснюють безпрецедентні атаки на власні населені пункти. Через авіаудари по місту Суджа, цей населений пункт майже повністю зруйнований.

Задля збереження життів українських військових, підрозділи Сил оборони, в разі потреби, здійснюють маневр на більш вигідні рубежі:

"Задіюється, насамперед, безпілотна складова, а також артилерійські засоби вогневого ураження. Віддав для цього всі необхідні розпорядження".

Сирський додав, що станом на 18:00 українські війська відбивали вісім штурмових дій противника на Курському напрямку. Він запевнив, що попри "посилений тиск російсько-північнокорейської армії, будемо тримати оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно".

Бої на Курщині: ви могли це пропустити

Російські війська частково зайшли в Суджу Курської області, яка вже кілька місяців контролюється Силами оборони України. Як зазначив секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко, також окупанти зайшли на територію України, щоб перерізати логістику українських військ.

За словами Костенка, ситуація на Курщині складна, ворог продовжує тиснути. Зараз українське командування намагається стабілізувати ситуацію, задіюючи резерви.

Вранці видання Forbes повідомляло, що частина українських бригад вийшла з Курської області.

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