Хоча РФ захопила відносно невелику територію, її сили, як і раніше, становлять серйозну загрозу для передової лінії України, оскільки вони краще оснащені.

Російські окупанти зайняли приблизно 505 квадратних кілометрів території України з жовтня, коли вона почала нинішній наступ уздовж лінії фронту.

Як пише The Telegraph, аналітики вважають, що Росія втрачає до 1000 осіб на день вбитими або пораненими внаслідок майже самовбивчих атак на українські позиції, але при цьому відбила лише територію, вдвічі меншу за Ратленд, найменше графство Англії.

Але хоча Росія захопила відносно невелику територію, її сили, як і раніше, становлять серйозну загрозу для передової лінії України, оскільки вони краще оснащені.

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"Матеріальні обмеження обмежують можливості українських сил проводити ефективні оборонні операції, а також пропонують російським силам гнучкість у проведенні наступальних операцій" - пишуть експерти.

Війна в Україні - втрати РФ

Українські війська за минулу добу ліквідували ще 820 російських окупантів. За інформацією Генштабу, загальні втрати РФ у війні проти України становлять 440 790 осіб.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав нові моменти бойової роботи української армії: у центрі уваги епізод, як наші бійці епічно знищили росіян "в хатинці".

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