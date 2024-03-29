Крім того, армія РФ продовжує втрачати військову техніку на полі бою.

Українські війська за минулу добу ліквідували ще 820 російських окупантів. За інформацією Генштабу, загальні втрати РФ у війні проти України становлять 440 790 осіб.

Крім того, українські захисники знищили чимало ворожої техніки на фронті, а саме:

танків - 6 922 (+8);

бойових броньованих машин - 13 264 (+27);

артилерійських систем -10 991 (+28);

РСЗВ - 1 023 (+2),

засоби ППО - 735 (+6),

літаків - 347 (+0),

гелікоптерів - 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня - 8 656 (+56),

крилаті ракети - 2 022 (+5),

кораблі /катери - 26 (+0),

підводні човни - 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн - 14 645 (+50),

спеціальна техніка / special equipment - 1807 (+7).

Війна в Україні - останні новини

В ніч проти 29 березня росіяни полювали на енергетичну інфраструктуру, адже були зафіксовані влучання по таких об'єктах в Україні.

Відео дня

"Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центрально та західному регіонах. Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині - графіки погодинних відключень", - зазначили в "Укренерго".

Також стало відомо, що українські війська сповільнили наступ окупантів на Авдіївському напрямку. У ISW наголосили, що наразі українські бійці не дозволяють РФ досягти значних тактичних успіхів вздовж всієї лінії фронту, але затримки з наданням військової допомоги з боку США, ймовірно, збільшать шанси ворога для цього.

Вас також можуть зацікавити новини: