Українські війська за минулу добу ліквідували ще 820 російських окупантів. За інформацією Генштабу, загальні втрати РФ у війні проти України становлять 440 790 осіб.
Крім того, українські захисники знищили чимало ворожої техніки на фронті, а саме:
- танків - 6 922 (+8);
- бойових броньованих машин - 13 264 (+27);
- артилерійських систем -10 991 (+28);
- РСЗВ - 1 023 (+2),
- засоби ППО - 735 (+6),
- літаків - 347 (+0),
- гелікоптерів - 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 8 656 (+56),
- крилаті ракети - 2 022 (+5),
- кораблі /катери - 26 (+0),
- підводні човни - 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14 645 (+50),
- спеціальна техніка / special equipment - 1807 (+7).
Війна в Україні - останні новини
В ніч проти 29 березня росіяни полювали на енергетичну інфраструктуру, адже були зафіксовані влучання по таких об'єктах в Україні.
"Зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центрально та західному регіонах. Наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині - графіки погодинних відключень", - зазначили в "Укренерго".
Також стало відомо, що українські війська сповільнили наступ окупантів на Авдіївському напрямку. У ISW наголосили, що наразі українські бійці не дозволяють РФ досягти значних тактичних успіхів вздовж всієї лінії фронту, але затримки з наданням військової допомоги з боку США, ймовірно, збільшать шанси ворога для цього.