Українські військові постійно аналізують зміни ворожих тактик застосування безпілотників та вносять корективи в роботу ППО.

Президент України Володимир Зеленський розповів про збільшення кількості штурмів росіян одразу на декількох напрямках. Однак, незважаючи на це, українські війська утримують позиції та продовжують наступ, повідомив глава держави за результатами щоденної селекторної наради із військовими та силовиками.

За його словами, на селекторі обговорили звіти розвідок, графіки постачання боєприпасів, ракет та техніки, а також зведення з фронту.

"Військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів: Авдіївка, Купʼянськ, Донецький напрямок. Вдячний нашим воїнам, які тримають позиції та не припиняють наступальні операції", - зауважив Зеленський.

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Президент також наголосив, що росіяни продовжують мститися вільному Херсону, обстрілюючи центр міста без жодної військової необхідності. Він уточнив, що рішенням минулої Ставки верховного головнокомандувача було суттєво підкріплено тамтешні оборонні спроможності в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та протиповітряній оборони.

"Стежимо за реалізацією рішення", - додав глава держави.

Також під час наради представники Міністерства внутрішніх справ доповіли про ліквідацію наслідків нічних обстрілів. Президенту розповіли, що військові постійно аналізують зміни ворожих тактик застосування безпілотників та вносять корективи в роботу ППО.

"Працює "зерновий коридор". Нині долаємо позначку в 4 мільйони тонн вантажів і зберігаємо позитивну динаміку", - додав він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, впродовж минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень з ворогом. Росіяни посилили штурми одразу на кількох напрямків. Найбільше спроб ворожих атак було відбито на Авдіївському, Бахмутському на Мар’їнському напрямках.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що контрнаступ України триває. Сили Оборони захопили плацдарм на лівому березі Дніпра.

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