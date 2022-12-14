Російські військові продовжують масово гинути в Україні. Зокрема, днями на Донбасі ЗСУ ліквідували понад 100 загарбників.
Як повідомили у Центрі національного спротиву, такий результат став можливим завдяки співпраці українського підпілля та військових. Точковим ударом захисники України знищили особовий склад рашистів та військову техніку.
Наголошується, що причетним до перемоги у війні з рашистами може стати кожен.
"Якщо вам відомо, де розташований склад ворога чи командний пункт, то ви можете анонімно повідомити нам координати за посиланням", – йдеться у повідомленні.
Крім того, активісти нагадали, що триває полювання на "вагнерівців". Місцеве населення тимчасово окупованих територій просять передавати дані про розміщення скупчення злочинців, які називають себе "приватною армією".
Війна в Україні: втрати РФ
Як писав УНІАН, ЗСУ продовжують "кришити" окупантів. Так, станом на 14 грудня загальні бойові втрати противника серед особового складу склали близько 96 тисяч. З них 740 осіб ліквідовано за останню добу.
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