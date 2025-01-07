Ворог також просунувся у Торецьку.

Російські окупанти продовжують штурми по всій лінії фронту, зокрема, активізували атаки у Харківській області.

За даними аналітиків DeepState, за минулу добу ворогу вдалося захопити одразу три населені пункти на Донеччині та Харківщині.

"Ворог окупував Лозову, Іванівку, Шевченко, а також просунувся у Торецьку", - йдеться у повідомленні.

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Нещодавно боєць 77 бригади Віктор Петрович повідомив, що російські окупаційні війська накопичують сили та намагаються відновити техніку на Харківщині. У DeepState повідомляли, що ворог намагається просунутися до Нової Кругляківки, що в Ізюмському районі.

Тим часом тривають важкі бої за Торецьк Донецької області. Піхота російських окупаційних військ фіксується на північно-західних та північних околицях міста

Вранці 6 січня російська пропагаданда оголосила, що армія РФ нібито захопила Курахове Донецької області. Про повний контроль російських окупантів над містом наразі мова не йде, акцентував речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов. Станом на вечір тривали жорсткі бої в західній частині міської забудови.

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