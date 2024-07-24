В цілому ситуація на Покровському напрямку дуже складна.

Сили оборони України вживають заходів з метою вибиття російських загарбників з району села Прогрес на Донеччині.

Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця") у Telegram. Зокрема, ситуація на Покровському напрямку в смузі відповідальності, де ведуть оборонні бої підрозділи 31-ї окремої механізованої бригади, напружена та складна.

"Військовослужбовці бригади продовжують мужньо тримати оборону в напрямку Прогресу, Лозуватського, Іванівки та Воздвиженки", - йдеться у зведенні.

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Водночас, командуванням бригади здійснюється моніторинг та аналіз тактичної обстановки, за результатами чого вживаються заходи для реагування на зміни в обстановці. "Вживаються заходи, щоб вибити звідти ворога. Тривають бої", - наголошується у зведенні.

Так, підрозділи противника в районі Прогрес, перебувають під вогневим ураженням Сил оборони.

Війна в Україні: новини

Раніше аналітики DeepState повідомили, що російські окупаційні війська захопили село Прогрес Донецької області. Бої на підступах до села почалися ще в останні дні квітня.

21 липня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко сказав, що захоплене окупантами село Прогрес є важливою ділянкою для російських військових, які намагаються створити буфер безпеки на південь від траси Т0511.

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