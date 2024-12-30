Це сталося на Запорізькому напрямку фронту.

Бійці українських Сил безпілотних систем знищили російську вогневу установку 9А310М1-2 зенітного ракетного комплексу "БУК-М1-2".

Відео роботи операторів 412-го полку "NEMESIS" опубліковане в Telegram-каналі Cил безпілотних систем Збройних сил України. Зазначається, що цих втрат російські окупаційні війська зазнали на Запорізькому напрямку. Коли саме це сталося - невідомо:

"Ще один комплекс ППО противника перетворено на металобрухт. Ще одна "діра" в протиповітряній обороні росіян, що значно послаблює їхню здатність протистояти нашим ударам з повітря".

Втрати Росії в Україні

За даними Генерального штабу Збройних сил України, від початку повномасштабного вторгенння російська окупаційна армія втратила понад 787 тисяч своїх солдатів, а також велику кількість різноманітної техніки.

Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що лише з початку цього року загальні втрати задіяних у наступі окупантів перевищили 421 тисячу.

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