Він пішов до армії з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.

У Сумській області загинув військовий та Герой Майдану Павло Каленіченко. Він потрапив у засідку ДРГ. Про це повідомила Ініціативна група постраждалих/поранених на Майдані у своєму Facebook.

Активісти нагадали, що Каленіченко дивом вижив на Майдані, де він ввечері 18 лютого отримав важке вогнепальне поранення, після якого лікувався у Чехії. Він був нагороджений орденом за мужність ІІІ ступеня.

Павло пішов служити з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Був у ССО, згодом – у розвідувальному батальйон.

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Він дивом вижив під Запоріжжям влітку минулого року, коли авто з боєкомплектом наїхав на протитанкову міну. Тоді боєць отримав поранення ноги та ока, та щойно вилікувався, одразу повернувся на службу.

"Смерть знайшла його на Сумщині, де він загинув у п’ятницю, 23 червня, потрапиши у засідку ДРГ", - йдеться у повідомленні Ініціативної групи постраждалих/поранених на Майдані.

Втрати України у війні проти Росії

Як заявили 26 червня у Міноборони України, за підсумками минулого тижня на фронті загальні втрати ЗСУ вбитими виявилися у 8 разів нижчими, ніж у російської окупаційної армії.

Раніше стало відомо, що у родині Алли Мазур сталася трагедія. На війні загинув її 32-річний племінник Олександр Сірий.

Також на фронті загинув музикознавець та режисер дитячого телеканалу "Малятко TV". Іван Кузьмінський пішов захищати України з перших днів великої війни, яку у лютому 2022 році розпочала Росія.

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