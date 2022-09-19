Зокрема, йшлося про забезпечення військовослужбовців комплектами зимової форми, взуттям та засобами обігріву.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із силовиками та військовими план подальшої деокупації України та підготовку армії до зими.

Як повідомляє прес-служба глави держави, сьогодні Зеленський провів чергове засідання ставки Верховного головнокомандувача, у якому взяли участь представники силових, правоохоронних, оборонних структур, профільних міністерств та відомств та Офісу президента.

Зазначається, що учасники засідання заслухали доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на передовій та детально розглянули план дій сил оборони щодо подальшої деокупації українських територій.

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Крім того, були розглянуті питання забезпечення безпеки на державному кордоні України.

"Під особливим контролем ставки Верховного головнокомандувача залишається питання матеріально-технічного забезпечення української армії, зокрема постачання необхідного озброєння та боєприпасів. Окремо учасники зупинилися на підготовці сил оборони до зимового періоду. У цьому контексті було розглянуто питання забезпечення військовослужбовців комплектами зимової форми, взуттям, засобами обігріву", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна поверне окуповані російськими загарбниками міста, а чужі нам не потрібні.

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