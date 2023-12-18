Командир батальйону К-2 зауважив, що з появою дронів на фронті всі побачили "живучість наших військ".

Командир батальйону К-2 підрозділу 54-ї ОМБР, майор ЗСУ, Герой України Кирило Верес в ефірі загальнонаціонального телемарафону, розповів, як готується до бою з противником, а також про визначну роль дронів на фронті.

Взимку стало дещо складніше воювати. "Але, є багато своїх як плюсів, так і мінусів. Легше знаходити ворога і ворогу холодно", - зазначив він.

Ділянка фронту, яку зараз тримає підрозділ, знаходиться на Лиманському напрямку.

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"Якщо прямо казати - це між Спірним та Білогорівкою. Ми охороняємо Лисичанський нафтопереробний завод. Насправді, смуга відповідальності дуже велика. Це не секрет, бо і ворог знає нашу смугу і ми знаємо… У нас в батальйоні вже появилася своя артилерія і танки, нема тільки своєї справжньої авіації. Маленька авіація (дронів - УНІАН) на пульту керування є, а такої нема. Але для цього є інші хлопці, вони з цим гарно справляються",- акцентував Верес.

Командир батальйону К-2 зауважив, що з появою дронів на фронті всі побачили "живучість наших військ".

"Особисто мого підрозділу, тих хлопців, з якими я був. Вона збільшилась врази. Вже можна не ходити за якісь далекі кілометри, не ходити на виходи на іншу сторону. Раніше ми не знали куди ми йшли. Нам потрібно було йти робити засідки, розвідку, дорозвідку. Це в тисячі разів полегшило наше життя", - підкреслив Верес.

Наразі дрони стали більш доступніші для використання на фронті.

"Раніше наша бригада за ротацію втрачала 15 дронів. Це бригада 4 тисячі особового складу. Наш підрозділ втрачав з них 5-6 і для одного батальйону це була непідйомна трата на той час. Тепер, завдяки всій країні та волонтерам, це став розхідний матеріал. Зараз використовуються різні дрони. Це розвідувальні дрони-літаки, ударні, FPV-дрони. Скажімо так, 80% того, що є на озброєнні в країні, мабуть є в нашому підрозділі", - підкреслив Верес.

Протягом доби українські захисники використовують різні типи дронів для ударів по противнику.

"В день ми працюємо FPV-дронами камікадзе. Зараз вже можна говорити, що працюємо дронами камікадзе, але зі скидами, щоб вони були багаторазові. Це раніше був секрет і ми з деякими постачальниками дронів домовлялися, що краще цього не розповідати, оскільки ворог також буде красти цю технологію і це повернеться проти нас. Ми і так їх (окупантів-УНІАН) навчили воювати, навчили використовувати дрони. Ще й навчати цієї тактики було б неправильно. Через це ми такого не робили. Зараз ми використовуємо в день здебільшого FPV-дрони камікадзе. А вночі – бомбери, великі дрони, які несуть на собі досить велику вагу 10 плюс кілограмів і на дуже велику дальність", - акцентував Верес.

Командир батальйону К-2 зазначив, що зараз російські окупанти мають перевагу по кількість FPV-дронів.

"Є перевага по двум причинам. Перше, що у них це поставлено на державні рейки, прямо штампують і штампують їх. А друге, у них дуже велика перевага в нічних FPV-дронах, з нічною тепловізійною камерою. У нас з цим важко, бо вони набагато дорожче. Якщо брати денний і нічний дрон, то різниця ціни між ними може бути один до одного. Тому з цим поки важко, але ми також до цього йдемо. Просто країні потрібен час перелаштуватися", - акцентував Верес.

За його словами, наскільки зростає використання дронів в бою, так саме "прямопропорційно росте і система РЕБу для протидії FPV-дронам ворога".

"Зараз, за крайні два місяця наша країна йде до цього в геометричній прогресії. Я думаю, через місяць-два це питання буде закрито повністю, майже для всіх. Наші хлопці будуть набагато захищеніші, ніж зараз. Скажімо так, може зі 100%, буде десь 70%",- зазначив Верес.

Він додав, українські артилеристи навчились настільки майстерно збивати дрони противника, що потім їх можна використовувати вже проти самих російських окупантів.

"У нас є штатна артилерія батальйону і є ще гармати в нашому підрозділі. Так виходить, що ворог дуже часто через них літає, близько 10-15 FPV-дронів в день. І хлопці просто почали їх збивати, але не безповоротно, потім сапери їх розміновують. Десь близько десятка дронів, за минулих пару тижнів, у нас добавилося. Для розуміння, це топові дрони, які набагато дорожчі ніж ті, що у нас є в більшості", - підкреслив Верес.

Також командир батальйону К-2 розповів, що для проведення успішного бою з противником, кожен раз потрібно удосконалювати план дій.

"Коли я знаю, що в мене буде бій через дві-три години, я до нього готуюся. Придумуємо якийсь план і він кожен раз інший. План кожен день потрібно хоча би чимось доповнювати. Бо ворог, якщо він атакує тебе сьогодні, то завтра він зробить всі протидії і виправить всі свої помилки, які допустив сьогодні. Потрібно завжди вводити якусь фішечку. За дві-три години до бою я просто чекаю, відчуття - я просто прийшов в бар, з класними пацанами, на класну перестрілку. Якщо чесно, я поважаю ворога. І своїх людей вчу, що ніколи не треба його недооцінювати. Вже після бою можна розказати, але не те, що вони слабі, а те, що ми сьогодні були більш кращі. Якщо так думати і кожен день себе мотивувати, і заохочувати, і вводити щось нове, тоді є дуже великі шанси", - резюмував Верес.

Війна в Україні - ситуація на фронті

17 грудня у Міноборони України інформували про масштабні втрати російської окупаційної армії на війні проти України за тиждень. Зазначається, що з 11 по 17 грудня Силами оборони було знищено близько 7250 осіб особового складу противника, а також майже 700 одиниць військової техніки. Зокрема, 103 танки, 163 бойові броньовані машини та 73 артилерійські системи.

На лінії фронту російські окупанти вдаються до хитрощів, намагаючись захиститися від українських безпілотників. Над позиціями ворог будує навіси з підручних матеріалів, щоб конструкції створювали перешкоду для скидів з дронів, а також заважали ударам FPV-дронів. Як зазначають аналітики Defence Express, FPV-дрони не втратять свою актуальність на полі бою, адже за їх допомогою знищують як особовий склад, так і техніку армії РФ.

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