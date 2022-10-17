Сьогодні проведено ексгумацію тіл трьох людей, які загинули внаслідок воєнних злочинів РФ.

У Харківській області знайшли тіла трьох мирних жителів, одне з яких без голови. Тіло останнього загиблого вилучили на проїжджій частині села.

Як повідомили у поліції Харківської області, сьогодні правоохоронці провели ексгумацію тіл трьох жителів села Черкаські Тишки.

"Попередньо встановлено, що 84-річний чоловік та його 81-річна дружина загинули 19 березня внаслідок обстрілу. Їх поховали на території домогосподарства. Тіло невідомої людини без голови вилучили на проїжджій частині села. Її особа та обставини смерті встановлюються", - йдеться в повідомленні.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Ситуація на Харківщині

Російські війська з початку повномасштабного вторгнення в Україну постійно обстрілюють Харків і область.

На початку вересня Збройні Сили України пішли в контрнаступ.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників. В окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців. 16 вересня голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень.

11 вересня російські окупанти завдали удару по Харківській ТЕЦ-5, у багатьох районах міста зникло електро- та водопостачання, почалася сильна пожежа.

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