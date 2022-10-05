Також підтверджено, що на окупованих територіях України часто зникають люди.

Комісія ООН задокументувала факти воєнних злочинів російських військових в Україні. Зокрема факти стосуються страт, катувань та сексуального насильства, в тому числі над дітьми.

Як пише The New York Times, про це на засіданні Ради з прав людини ООН розповів директор польових операцій Управління Верховного комісара з прав людини Крістіан Салазар Фолькманн.

За його словами, більшість задокументованих випадків катувань стосувалися примусово ув'язнених українців.

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"У двох випадках українські військові були закатовані до смерті", – сказав Фолькманн.

Крім того, ООН задокументувала вбивство росіянами трьох людей, тіла яких знайшли в підвалі на Київщині зі зв'язаними руками та ногами, з ножовими пораненнями та відрубаними пальцями.

Комісія з розслідування також підтвердила, що на окупованих територіях України часто зникають люди. Так, з початку лютого до кінця липня цього року зафіксовано насильницьке викрадення та затримання 407 осіб, зокрема 47 жінок та хлопчика. 18 із них згодом були знайдені мертвими, зазначив Фолькманн.

Також він сказа, що зафіксовано порушення й щодо російських військовополонених з боку українських військових, проте "в менших масштабах". За словами Фолькманна, в 47 випадках комісія не змогла встановити причину затримань українськими силовиками.

Кірм цього, представник ООН заявив, що спроба РФ нової анексії територій України лише погіршить ситуацію з порушенням прав людини.

The New York Times зазначає, що РФ розкритикувала доповідь, назвавши її "однобокою і незбалансованою", яка нібито замовчує "воєнні злочини та порушення прав людини" українськими військовими.

Воєнні злочини військових РФ в Україні

В кінці вересня моніторингова місія ООН представила звіт, який охоплює період моніторингу з 1 лютого до 31 липня 2022 року, щодо ситуації з правами людини в Україні.

У звіті було задокументовано 5996 загиблих осіб, серед яких 382 дитини, та 8848 поранених. В звіті підкреслювалося, що це підтверджені випадки, але фактичні цифри є значно більшими.

Протягом звітного періоду було задокументовано 9 випадків зґвалтувань – 8 жінок та однієї дитини, 15 випадків сексуального насильства відносно чоловіків.

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