Частину справ розслідує СБУ, адже це є порушенням законів та звичаїв війни.

Станом на 4 липня правоохоронці відкрили понад 20 кримінальних проваджень про вчинення сексуальних злочинів російськими військовими на території України. Однак у деяких справах вказується одразу кілька випадків насильства.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

"У цих 20 справах може бути кілька випадків сексуального насильства щодо кількох потерпілих, або скоєних кількома злочинцями. Тобто, не варто говорити, що це 20 випадків, — це 20 кримінальних справ", — пояснила Павліченко.

За її словами, частина з цих проваджень передана прокуратурою у Службу безпеки України для подальшого розслідування, адже це є порушенням законів та звичаїв війни.

"Але разом з тим, у кожному окремому випадку підслідність визначає прокуратура", — додала заступниця міністра.

Павліченко зауважила, що Нацполіція наразі документує сексуальні злочини за трьома напрямками:

через дзвінки, які надходять на лінію 102;

через соцмережі та ЗМІ;

за допомогою роботи спеціалізованих поліцейських груп, які виїжджають у населені пункти і спілкуються там з мирним населенням.

Загалом з 24 лютого поліція задокументувала близько 20 тисяч кримінальних проваджень за фактами вчинення росіянами злочинів на території України.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Херсонщині почастішали випадки викрадень російськими окупантами чоловіків.

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