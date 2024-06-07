Сили оборони знищили, зокрема, 64 артсистеми супротивника та 2 засоби ППО.

Повномасштабна війна в Україні триває, Сили оборони продовжують завдавати окупантам відчутних втрат.

Про нові втрати ворога на 7 червня 2024 року повідомив Генштаб Збройних сил України. Зокрема, українські захисники протягом минулої доби ліквідували 1080 російських окупантів. Загалом же, протягом повномасштабної війни РФ втратила в Україні 516 080 своїх військових.

Також Сили оборони продовжують активно знищувати ворожу техніку, зокрема:

Відео дня

танків - 7834 (+6);

бойових броньованих машин - 15096 (+20);

артилерійських систем - 13497 (+64);

РСЗВ - 1095 (+0);

засоби ППО - 833 (+2);

літаків - 357 (+0);

гелікоптерів - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10886 (+40);

крилаті ракети - 2270 (+0);

кораблі/катери - 28 (+1);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 18416 (+56);

Крім того, супротивники втратили ще 8 одиниць спеціальної техніки.

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У ніч на 7 червня російські окупанти завдали чергового масованого удару по території України. Сили ППО України, зокрема, збили 48 БПЛА типу Shahed-131/136 з 53.

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, обмеження можливостей країнами-союзниками з підготовки пілотів на винищувачах F-16 негативно вплинуть на здатність ЗСУ ефективно використовувати ці військові літаки у майбутньому.

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