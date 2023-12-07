Ворог ще не відновив той запас ракет, який був застосований минулої зими проти України.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що найважча частина зими попереду зважаючи на те, що наразі відсутні російські масовані ракетні удари по об'єктам в Україні.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов сказав в ефірі телемарафону. Юсов наголосив, що в РФ "необмежена кількість" ракет для систем С-300.

"Ми розуміємо, що залишається велика кількість старого радянського озброєння, велика номенклатура, у тому числі бронетехніка. Інша справа, що не усе з цього швидко підлягає розконсервації і відновленню, і тим більше модернізації. Але Росія залишається безумовно величезним запасником застарілого радянського озброєння, і так чи інакше, зберігає певні можливості з виробництва інших видів озброєння. Тому, звичайно, це серйозний виклик для Сил безпеки і оборони України, і безумовно, для проукраїнської коаліції", - повідомив Юсов.

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Він відзначив, що Україні потрібно більше підтримки, посилення систем ППО і ПРО, бо найважча частина зими попереду.

Крім того, Юсов розповів про ситуацію із запасами ракет у Росії.

"Так, може відновлювати (ракети) і робить це, але не в тих обсягах, в яких хотіла би. Це означає, що сьогодні запаси ракетних озброєнь у агресора є значно нижчими, ніж це було минулого року і на початку повномаштабного вторгнення. Але тим не менше, вони є. Це означає, що загроза для української енергетичної і цивільної інфраструктури зберігається", - відзначив Юсов.

За його словами, ворог використовує активні комбіновані удари, одночасно запускають дрони і ракети.

"Проте, такого маштабу і такої кількості як було за часів Суровікіна, коли він фактично винищив російський ракетний арсенал, зараз ворог ще не відновив", - наголосив Юсов.

Також він пояснив, чому при атаках на Україну нині ракетні удари не є домінуючими.

"Це можливо зміна тактики, і все ж таки, найважча частина зими, у тому числі у температурному режимі, попереду. Це означає, що будь-який сигнал тривоги - це серйозне попередження про серйозну небезпеку", - підкреслив представник ГУР.

Ракетні атаки РФ

Останнім часом російські окупанти атакують територію України не ракетами, а "шахедами". Особливо активізувалися такі атаки з початку грудня.

16 листопада керівниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк повідомила, що російські загарбники зосередили понад 800 ракет в окупованому Криму для здійснення енергетичного терору цієї зими.

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