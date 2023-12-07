Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що найважча частина зими попереду зважаючи на те, що наразі відсутні російські масовані ракетні удари по об'єктам в Україні.
Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов сказав в ефірі телемарафону. Юсов наголосив, що в РФ "необмежена кількість" ракет для систем С-300.
"Ми розуміємо, що залишається велика кількість старого радянського озброєння, велика номенклатура, у тому числі бронетехніка. Інша справа, що не усе з цього швидко підлягає розконсервації і відновленню, і тим більше модернізації. Але Росія залишається безумовно величезним запасником застарілого радянського озброєння, і так чи інакше, зберігає певні можливості з виробництва інших видів озброєння. Тому, звичайно, це серйозний виклик для Сил безпеки і оборони України, і безумовно, для проукраїнської коаліції", - повідомив Юсов.
Він відзначив, що Україні потрібно більше підтримки, посилення систем ППО і ПРО, бо найважча частина зими попереду.
Крім того, Юсов розповів про ситуацію із запасами ракет у Росії.
"Так, може відновлювати (ракети) і робить це, але не в тих обсягах, в яких хотіла би. Це означає, що сьогодні запаси ракетних озброєнь у агресора є значно нижчими, ніж це було минулого року і на початку повномаштабного вторгнення. Але тим не менше, вони є. Це означає, що загроза для української енергетичної і цивільної інфраструктури зберігається", - відзначив Юсов.
За його словами, ворог використовує активні комбіновані удари, одночасно запускають дрони і ракети.
"Проте, такого маштабу і такої кількості як було за часів Суровікіна, коли він фактично винищив російський ракетний арсенал, зараз ворог ще не відновив", - наголосив Юсов.
Також він пояснив, чому при атаках на Україну нині ракетні удари не є домінуючими.
"Це можливо зміна тактики, і все ж таки, найважча частина зими, у тому числі у температурному режимі, попереду. Це означає, що будь-який сигнал тривоги - це серйозне попередження про серйозну небезпеку", - підкреслив представник ГУР.
Ракетні атаки РФ
Останнім часом російські окупанти атакують територію України не ракетами, а "шахедами". Особливо активізувалися такі атаки з початку грудня.
16 листопада керівниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк повідомила, що російські загарбники зосередили понад 800 ракет в окупованому Криму для здійснення енергетичного терору цієї зими.