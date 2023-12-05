Внаслідок ударів загинули та постраждали цивільні люди.

У ніч на 5 грудня російські війська атакували цивільну інфраструктуру на Донеччині, Херсонщині та Харківщині, внаслідок чого є постраждалі цивільні люди. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

За його інформацією, окупанти нанесли авіаудар по селищу Північне Донецької області. Пошкоджені 5 багатоквартирних будинків. Підрозділи ДСНС врятували 1 людину. Під ворожий обстріл на Донеччині потрапило також місто Селидове. Зруйновано п’ятиповерхову будівлю навчального закладу, 2 приватних підприємств, багатоквартирний будинок. Ніхто з людей не постраждав.

О 23:20 окупанти завдали ракетних ударів по місту Херсон, внаслідок чого руйнувань зазнала будівля кінотеатру, рятувальники локалізували пожежу.

Оновлено. Згодом керівник Офісу президента Андрій Єрмак поінформував, що, за попередньою інформацією, внаслідок обстрілу російськими загарбниками Херсон загинули двоє людей та ще одна - поранена.

"Росіяни знову вдарили по Херсону, вбили цивільних. Попередньо відомо про загибель двох осіб та одного пораненого", - заявив керівник ОП у Telegram.

На Харківщині у селищі Борова через удар безпілотника пошкоджений будинок культури, будівля селищної ради та приватний будинок. Також російські військові вдарили безпілотником по житлових будинках та господарчих спорудах у місті Чугуїв. Постраждала 1 людина.

Клименко також поінформував, що продовжуються пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого ракетою будинку у місті Новогродівка Донецької області. Там напередодні рятувальники виявили тіло загиблої 8-річної дитини. Доля ще двох людей залишається невідомою, зауважив міністр.

Атака РФ дронами у ніч на 5 грудня - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 5 грудня РФ атакувала Україну ударними БпЛА Shahed-136/131 з двох напрямків - Курська область та Приморсько-Ахтарськ, а також запустив зенітні керовані ракети С-300, які спрямував по цивільних об’єктах Донецької та Херсонської областей.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, усього зафіксовано було 17 ударних БпЛА типу Shahed та 6 зенітних керованих ракет ЗРК С-300. В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України.

По Новогродівці окупанти в ніч на 30 листопада нанесли удар ракетами С-300. Влучання було у багатоповерхівку. Зразу повідомлялось про поранення 13-річної дитини. Рятувальники заявили, що під завалами можуть перебувати п'ять осіб, в тому числі дитина.

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