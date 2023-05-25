Він нагадав українцям, що разом ми обов'язково переможемо.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний звернувся до українців на фоні поширення російських фейків про його поранення.

Відео, датоване 25 травня, опублікував офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") у своєму Telegram-каналі. "Погані новини для рашнпропаганден! Валерій Федорович почуває себе добре і продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів", - написав він.

На відео Залужний дякує українцям та зазначає, що Україна переможе. "Щиро дякую всім українцям. Разом ми обов'язково переможемо. І не тільки сьогодні, завжди", - каже головнокомандувач.

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Фейки про поранення Залужного: що відомо

Останніми тижнями російські пропагандисти та прибічники війни активно поширювали інформацію про те, що Валерій Залужний постраждав під час атаки РФ.

В Україні це спростовували. Зокрема, вчора у Раді нацбезпеки повідомили, що президент України Володимир Зеленський вранці провів Ставку, де заслухав доповідь головнокомандувача.

У Міністерстві оборони повідомляли, що Залужний робить свою роботу та не звертає увагу на російські фейки. "Росіяни просто випробовують свої ІПСО", - заявила Ганна Маляр.

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