Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний звернувся до українців на фоні поширення російських фейків про його поранення.
Відео, датоване 25 травня, опублікував офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") у своєму Telegram-каналі. "Погані новини для рашнпропаганден! Валерій Федорович почуває себе добре і продовжує планувати звільнення українських земель від російських окупантів", - написав він.
На відео Залужний дякує українцям та зазначає, що Україна переможе. "Щиро дякую всім українцям. Разом ми обов'язково переможемо. І не тільки сьогодні, завжди", - каже головнокомандувач.
Фейки про поранення Залужного: що відомо
Останніми тижнями російські пропагандисти та прибічники війни активно поширювали інформацію про те, що Валерій Залужний постраждав під час атаки РФ.
В Україні це спростовували. Зокрема, вчора у Раді нацбезпеки повідомили, що президент України Володимир Зеленський вранці провів Ставку, де заслухав доповідь головнокомандувача.
У Міністерстві оборони повідомляли, що Залужний робить свою роботу та не звертає увагу на російські фейки. "Росіяни просто випробовують свої ІПСО", - заявила Ганна Маляр.