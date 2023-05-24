В останні кілька тижнів "тролі Пригожина" активно поширюють фейк про нібито загибель Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Російські пропагандисти вже понад два тижні поширюють фейки то про загибель українського Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, то про його поранення. 24 травня низка пропутінських ресурсів опублікувала нові "інсайди" щодо "травм" генерала нібито унаслідок російського обстрілу.

В уяві пропагандистів Залужний вже нібито переніс трепанацію черепа.

На хвилі нової дезінформації секретар РНБО Олексій Данілов повідомив громадськість про нове засідання Ставки Зеленського з участю Валерія Залужного, супроводивши повідомлення багатозначним підморгуючим емодзі.

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"Президент України, верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський 24.05.2023 о 10.00 заслухав на Ставці доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших членів Ставки", - йдеться у повідомленні Данілова.

Фейки про загибель Залужного та інших командувачів - головне

В останні кілька тижнів "тролі Пригожина" активно поширюють фейк про нібито загибель Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. ІПСО ворог запустив, відколи з'явилась інформація, що генерал буде змушений пропустити зустріч з військовим комітетом НАТО через складну ситуацію на фронті.

Таку брехню росіяни поширювали проти командувача силами ТрО Ігоря Танцюри, а також Командувача Східним фронтом Олександра Сирського.

На що заступниця міністра оборони Ганна Маляр, спростовуючи чергову ворожу нісенітницю, зауважила, що такі меседжі можуть бути "фальстартом": "Коли вони вже щось задумали, в них вже є певні цілі і вони просто наперед повідомляють результати, можливо, щоб звітувати "наверх" чи щоб аналізувати нас".

Разом з тим у Міноборони не сумніваються щодо бажань ворога знищити українське військово-політичне керівництво: "Справді, росіяни відпрацьовують пересування. Якщо хтось думає, що наші командувачі десь сидять у безпечних місцях - це не так, вони під особистою загрозою завжди знаходяться". До прикладу, відомо про щонайменше два замахи на Танцюру.

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