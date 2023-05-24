Радник Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Альона Шевцова опублікувала спільне фото із Валерієм Залужним.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр відреагувала на поширювану Росією неправдиву інформацію про нібито поранення чи загибель Валерія Залужного.

Вона зазначила у Telegram, що пройдено колосальний шлях щеплення від російських інфовкидів.

"Ми навчились вирізняти та відчувати навіть між рядків їх підступність. Здавалось, це правило вже підсвідомо працює в кожного - віримо офіційним джерелам. Не віримо знеособленим джерелам інформації - коли немає ні імені, ні назви установи, ні інших ідентифікуючих ознак. Коли ви просто не знаєте хто саме це написав", - зазначила вона.

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Маляр констатує, що чим більша маячня, тим більше в неї вірять.

"Росіяни пишуть у телеграмканалах що щось трапилось з нашим Главкомом. І що? Ну хай пишуть. Ми ж це спростували - неодноразово. Він робить свою роботу. І його не обходять ці фейки, як і інших командувачів про яких вороги пишуть вигадки. В нас не підставляють двійників. Росіяни просто випробовують свої Іпсо", - додала заступниця.

Згодом радник Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Альона Шевцова опублікувала спільне фото із Валерієм Залужним.

"Цілий день розважаюсь читаючи як російські патріоти "кричат ура и в воздух чепчики бросают" з приводу нових байок про поранення нашого Головкома. Передала подарунок від наших льотчиків - Армійської авіації. Хлопці, тепер ваш коїн в надійних руках", - написала вона.

Фейк РФ про поранення Залужного - деталі

Російські пропагандисти вже понад два тижні поширюють фейки то про загибель українського Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, то про його поранення.

На хвилі нової дезінформації секретар РНБО Олексій Данілов повідомив громадськість про нове засідання Ставки Зеленського з участю Валерія Залужного, супроводивши повідомлення багатозначним підморгуючим емодзі.