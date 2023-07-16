Ціль вполював екіпаж ударних БпЛА української армії.

Збройні сили України показали вдале полювання екіпажу ударних БПЛА: на одному з напрямків фронту вдалося ліквідувати російський комплекс "Муром-М".

Ворожий засіб відеоспостереження ефектно знищили бійці 103-ої окремої бригади територіальної оборони. В кадрі дрон спочатку знаходить комплекс, прихований за деревами, а потім починається "бавовна".

ЗСУ мають просування на фронті - приємні новини з Таврійського напрямку

Нагадаємо, 16 липня речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень потівши новинами щодо просування армії України.

За його словами, ЗСУ подолали дистанцію у більш ніж кілометр від старих позицій на Бердянському напрямку фронту. Тим часом положення військ Україні на Мелітопольському напрямку - без змін.

Як відомом, за минулу добу відбулось 39 бойових зіткнень з окупантами на головних ділянках фронту - Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу вдалося "мінуснути" 500 солдатів РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: