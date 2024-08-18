За словами Захарової, ЗС РФ не завдають ударів по цивільним об'єктам.

Росія не вела і не веде прямих або непрямих переговорів з Україною, але напад ЗСУ на Курську область, що почався 6 серпня, анулював можливість почати домовлятися про припинення вогню. Про це в коментарі "Відомостям" заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Зазначається, що це був її коментар на статтю The Washington Post, де стверджувалося, що атака ЗСУ зірвала неофіційні непрямі переговори Москви і Києва, що планувалися на серпень.

"Ніхто нічого не зривав, бо зривати не було чого. Жодних прямих чи непрямих переговорів між Росією та київським режимом щодо безпеки цивільних об'єктів критичної інфраструктури не велося і не ведеться", – заявила дипломат. Відео дня

За її словами, загрозу безпеці таких об'єктів, зокрема Запорізькій та Курській АЕС, про яку напередодні "Росатом" попередив МАГАТЕ, "створюють виключно дії ЗСУ та допомога їм з боку США та інших країн Заходу".

"Що стосується Збройних сил Росії, то вони не завдають ударів по цивільним об'єктам. Більше того, зараз вони роблять все можливе, щоб захистити такі об'єкти від ударів ЗСУ, які застосовують західну зброю, та захистити світ від масштабної техногенної катастрофи", – сказала Захарова.

"Мирні" переговори з РФ - останні новини

Днями The Washington Post із посиланням на дипломатів і офіційних осіб повідомило, що операція ЗСУ в Росії зриває таємні переговори про часткове припинення вогню. За даними видання, Україна і Росія повинні були провести непрямі переговори в Катарі.

Раніше видання Financial Times повідомляло, що Україна і Росія почали переговори про обмін полоненими, захопленими в Курську. При цьому точна кількість російських військових, яких взяли ЗСУ під час заходу до Курської області, не розголошується.

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