Штурму в лоб не буде: в 'Хортиці' розкрили задум окупантів під Покровськом

Росіяни вже вивчили, що буває, якщо штурмувати міста в лоб, тож обрали іншу тактику.

Росія має певне просування на ділянці фронту між містами Костянтинівка та Покровськ Донецької області. Мета окупантів – обійти оборону Покровська зі сходу та взяти місто в напівоточення.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі "Суспільного". За його словами, росіяни намагаються розвивати просування на цьому напрямку.

"На Покровському все ж є певне просування з їхнього боку — часткове вклинення між Покровськом та Костянтинівкою. Вони намагаються його розвивати, тоді як наші війська намагаються знищити якомога більше живої сили та техніки, сповільнити наступ та відкинути їх", - сказав Трегубов.

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Він додав, що штурм Покровська не має зараз сенсу, бо росіяни вже вивчили, що буває, якщо штурмувати міста в лоб.

"Попри на всю ту силу, яка у них зараз є, повторити "м'ясні штурми", які були в Маріуполі та Бахмуті, в них всеодно зараз людей не вистачить. Просто остаточно змарнують. Тому вони намагаються взяти місто в часткове охоплення", - додав він.

Покровськ сьогодні - що відомо

На Покровському напрямку ситуація дійсно погіршилася, за оцінками західних фахівців, диверсійні групи працюють на півдні та південно-західному напрямку безпосередньо вже самого Покровська.

Як зазначає Ігор Романенко, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, ворог систематично завдає ударів з використанням авіації, керованих авіаційних бомб та артилерії.

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