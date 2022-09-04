Збройні сили України, розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки для звільнення Кримського півострова від окупантів.

Україна обов'язково поверне Крим і зробить його одним із найкращих, найкомфортніших місць у Європі.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

Він нагадав, що сьогодні – річниця затримання окупантами в Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

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"Він не скоював жодних злочинів. Єдине, чим він роздратував окупантів, – це захистом свого народу та своєї країни – України. Наріман Джелял торік взяв участь у роботі Кримської платформи. Він прибув з Криму на саміт і розказав гостям та учасникам саміту про те, що реально відбувається на півострові. Про репресії проти всіх, хто намагається зберегти свою свободу й свою культуру. Про деградацію життя в Криму за час окупації. Російська присутність у нашому Криму перетворила його на одне з найбільш небезпечних і невільних місць у Європі. І пан Джелял хотів зробити все, щоб змінити це – щоб повернути у Крим нормальне життя, щоб повернути Україну. Я вірю, що український прапор і вільне життя знову повернуться в Крим. Ми звільнимо всю нашу землю, усіх наших людей", - сказав глава держави.

Він наголосив, що Збройні сили України, розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки саме для цього.

"Ці кроки можна почути. І всі бачать – окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для всіх них. Ми повернемо свободу Криму, усім нашим людям у Криму, повернемо свободу киримли й обовʼязково зробимо Крим одним із найкращих, найкомфортніших місць у Європі. Крим на це заслуговує", - підкреслив Зеленський.

Раніше президент розповів кримчанам, як вони можуть пришвидшити звільнення Криму.

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