Президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Розвідники по максимуму відпрацьовують інформацію від наших людей на півдні країни, а особливо в Криму.

Про це президент України сказав у вечірньому відеозверненні.

Він розповів, що провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. "Були всі відповідні керівники: Залужний, Монастирський, Буданов, Малюк, Данілов та інші. Думаю, що очевидно, які питання ми розглядали. Військові доповіли про ситуацію на передовій, про її розвиток", - сказав він. При цьому зазначив, що озвучувати деталі не буде. "Одне лише скажу: хочу подякувати від імені нашої розвідки всім тим нашим людям, які дуже міцно нас підтримують на півдні країни, а особливо в Криму. Розвідники вдячні за надану інформацію. І відпрацюють її по максимуму", - наголосив президент України.

Відео дня:

Зеленський підкреслив, що вороги мають не забувати на чиєму півострові вони перебувають. При цьому уточнив, що тимчасово перебувають.

Нагадаємо, також Зеленський розповів кримчанам, як пришвидшити звільнення Криму.

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