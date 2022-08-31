Він закликав повідомляти спецслужбам всю відому інформацію про окупантів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для російської армії немає й не буде жодного безпечного місця по всій тимчасово окупованій території України.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Збройні сили нашої держави, наші спецслужби, розвідка роблять усе можливе й неможливе, щоб кожен російський військовий обов'язково відчув українську відповідь на цей страшний терор, який Росія принесла на нашу землю", - зазначив президент.

Відео дня:

Зеленський наголосив, що по всій тимчасово окупованій території України, від Криму до Харківщини, у російської армії немає й не буде жодної безпечної бази, жодного тихого місця.

"Наші захисники знищуватимуть усі склади й штаби окупантів, їхню техніку, хоч би де вони розміщувалися. Під Севастополем – значить, під Севастополем. Під Луганськом – значить, під Луганськом. Це українська земля, і окупанти можуть зробити тільки дві речі: втекти або здатися в полон. Інших опцій ми їм не залишаємо", - сказав глава держави.

Він закликав усіх українців в Криму триматися якомога далі від російських військових об'єктів, не перебувати поблизу російських баз і військових аеродромів, і повідомляти спеціальним службам України всю відому інформацію про окупантів, "щоб звільнення Криму відбулося швидше".

Раніше Зеленський заявив, що Росія перетворила Крим на військово-тюремний табір.

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