За словами президента, командувачі об'єднаних стратегічних угруповань військ прекрасно розуміють, що їхнє завдання – робити все, щоб придушувати вогонь терористів.

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні. "Провів засідання Ставки – суто щодо фронтової й безпекової ситуації. Загальну доповідь зробив головнокомандувач. Була доповідь розвідки. Детально – з конкретних бойових напрямків, від командувачів угруповань наших військ. ОСУВ "Хортиця" – ключова увага Бахмуту. ОСУВ "Таврія" – обговорили Донецький і Запорізький напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського. ОСУВ "Одеса" – доповідь щодо ситуації на Південному напрямку, зокрема стосовно того, що стосується Херсона й Херсонщини", - зазначив він.

Також, за його словами, під час засідання не залишили без уваги північ України, ситуацію на кордонах.

Відео дня

"Командувачі прекрасно розуміють, що їхнє завдання – робити все, щоб придушувати вогонь терористів. І постійно працюємо з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала", - заявив Зеленський.

Ситуація навколо Бахмута

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснив, що оборона на Донбасі дозволяє ЗСУ підготувати резерви для наступу. Також продовжується оборона Бахмута, оскільки його утримання дозволяє завдавати ворогу більших втрат.

Крім цього заступниця міністра оборони Ганна Маляр попередила, що спостерігається надмірна активізація російської інформаційної кампанії, яка супроводжує штурмування Бахмута.

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