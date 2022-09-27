Моніторингова місія ООН представила періодичну доповідь щодо прав людини в Україні.

Моніторингова місія ООН задокументувала вже майже 15 тис. жертв серед цивільних у війні РФ проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-брифінгу розповіла голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер.

Богнер зазначила, що у 34-й періодичній доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, яка охоплює період з 1 лютого до 31 липня 2022 року, був представлений звіт щодо ситуації з правами людини в Україні. Звіт містить інформацію, отриману від 78 виїздів на місця, 20 виїздів у місця тримання під вартою, понад 1 тис. інтерв’ю з жертвами та свідками порушень та інших джерел інформації.

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"З моменту останнього звіту місія збільшила присутність в Україні і працює у шести локаціях", - зазначила вона.

За словами Богнер, з 24 лютого станом на цей тиждень було задокументовано 5996 загиблих осіб, 8848 дістали поранення. Серед загиблих 382 дитини. Вона зазначила, що це підтверджені випадки, але фактичні цифри є значно більшими.

За звітний період було зафіксовано 407 випадків насильницьких зникнень та свавільних затримань, з яких 18 осіб були згодом знайдені мертвими.

Також вона повідомила, що протягом звітного періоду було задокументовано 9 випадків зґвалтувань – 8 жінок та однієї дитини, 15 випадків сексуального насильства відносно чоловіків та 11 випадків примусу до публічного роздягання.

"30 випадків були скоєні російськими силами, два – силами безпеки України, 11 випадків - цивільними особами або членами територіальної оборони України", - повідомила Богнер.

Вона також висловила свою стурбованість порушеннями права на справедливий судовий розгляд, задокументованими у провадженнях проти російських збройних сил. У 19 випадках обвинувачені не мали можливості спілкуватись з адвокатами, а в 11 випадках судовий розгляд проводився у прискореному форматі.

"Ми взяли до уваги, що уряд України порушив розслідування випадків щодо нелюдського поводження з військовополоненими з боку сил безпеки України, а також випадків свавільних затримань. Очікуємо на притягнення до відповідальності винних осіб", - заявила вона.

Моніторингова місія ООН стурбована також погіршенням ситуації навколо свободи слова на територіях, окупованих Росією. За її словами, застосування російського законодавства невиправдано обмежило право на свободу думок та суттєво звузило простір для висловлення поглядів на питання, що становлять суспільний інтерес.

Крім того, Богнер заявила, що українських військовополонених наражають на позасудові страти, сексуальне насильство та інші наруги російські сили та пов'язані з ними збройні формування, цитує її Reuters.

Довідка УНІАН. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні – це група спостерігачів за дотриманням прав людини, створена в Україні у 2014 році Генеральним секретарем ООН.

Воєнні злочини РФ

Як повідомляв УНІАН, в кінці липня Росія звинуватила Збройні сили України у обстрілі колонії в окупованому селищі Оленівка. Окупанти заявили про загибель понад 50 українських захисників, виведених з "Азовсталі".

В Україні назвали вибух в Оленівці російським терактом для приховування воєнних злочинів, дискредитації ЗСУ та зриву постачання зброї від партнерів.

Також у липні російські пропагандисти виклали в соцмережі відео, на якому зображено звіряче вбивство та кастрація українського військовополоненого.

16 вересня у Нацполіції повідомили, що поблизу деокупованого міста Ізюм Харківської області виявили масове поховання.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що там було виявлено тіла дітей і дорослих, цивільних і військових. Зокрема, там була похована родина, яка загинула під завалами будинку після російського авіаудару, задушений чоловік, жінка зі зламаними ребрами й ранами на тілі та кастрований чоловік.

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