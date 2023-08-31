ВМС ЗСУ радять ворогу повторити тактику одного з їхніх адміралів.

У Військово-морських силах Збройних сил України радять російським загарбникам затопити увесь Чорноморський флот для захисту незаконно спорудженого Керченського мосту.

Про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук сказав в ефірі інформаційного телемарафону "Єдині новини".

"Враховуючи уроки історії, можу їм порадити повторити тактику одного з їхніх адміралів і затопити одразу увесь Чорноморський флот. Здається, що це буде кращим рішенням і вирішить одразу багато проблем. Принаймні, збереже життя їхнього особового складу", - сказав Плетенчук.

"Що стосується цих притоплених барж, так, вони притоплені реально, і вони в такий спосіб намагаються захистити цю незаконну споруду, яку вони називають Керченським мостом. Але для того, щоби її повністю перекрити, треба, напевно, дійсно закрити судноплавство у цьому районі, і може тоді будуть якісь гарантії, що туди нічого не допливе, бо в інший спосіб, наскільки це зрозуміло, захистити вони його не зможуть", - наголосив речник.

Також у нього запитали, чи можна вважати нереальною можливість, що судноплавство через Керченську протоку буде перекрито.

"А як вони тоді будуть грабувати наші тимчасово окуповані території у Запорізькій і Донецькій областях, вивозити наше збіжжя, метал, вимикаючи АІС (Автоматичну ідентифікаційну систему - УНІАН), як це вони роблять зараз, коли заходять в Азовське море", - зазначив Плетенчук.

За його словами, російські окупанти в останній час посилили прикордонне угрупування навколо Керченського мосту. Зокрема, Керченську протоку зараз охороняє не менше 10 одиниць плавзасобів. Це 6 катерів і 5 кораблів прикордонної служби.

Водночас, він нагадав, що Керченська протока належить до територіальних вод України, і тому, усі дії РФ у цій акваторії є незаконними.

Буданов попередив, до Кримський міст не зможе уникнути "уваги" БПЛА

Як повідомляв УНІАН, раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що затоплення росіянами плавзасобів не допоможе захистити незаконно збудований Кримський міст від атак морськими дронами.

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