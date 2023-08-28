Щось топити - це улюблена звичка ворога, вважає очільник ГУР МО.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що затоплення росіянами плавзасобів не допоможе захистити незаконно збудований Кримський міст від атак морськими дронами.

Здається, це у росіян більше звичка - щось десь затопити, і це нібито має якось допомогти, поділився думкою голова ГУР МО під час інтерв'ю "Крим.Реалії". "По-перше, ви розумієте, що ми це знаємо (де знаходяться захоплені ворогом борти - Ред.). По-друге, нехай топлять, це улюблена звичка росіян…", - заявив Буданов.

Нагадаємо, 26 липня очільник Служби безпеки України Василь Малюк поділився, що до пошкодження Кримського мосту у жовтні 2022 року причетна наша спецслужба.

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Пізніше Малюк розповів, що СБУ вдруге пошкодила Кримський міст влітку цього року, використавши морські дрони-камікадзе, які є власною розробкою спецслужби. Він зазначив, що спецоперацію готували разом з Військово-морськими силами Збройних сил України.

Важливі новини про Кримський міст - сьогодні це варто знати

22 серпня у ГУР Міноборони повідомили, що у районі Керченської протоки - біля Кримського мосту та тимчасово окупованого Криму, вороги готуються до того, щоб затопити другий пором. Окупанти вирішили затоплювати борти, щоб захистити міст від ураження.

Варто зазначити, що раніше президент Володимир Зеленський назвав Кримський міст ціллю, яка має бути нейтралізована.

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