Взимку окупанти кинули на цей напрямок елітні підрозділи - атаки доводилося стримувати і вдень, і вночі.

Збройні сили України розкрили історію успіху оборони Вугледару, який окупанти намагалися підкорити елітними підрозділами взимку.

Подробиці розповів командир САУ CAESAR Сергій з 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ", цитує СтратКом ЗСУ в Telegram.

Зазначається, що йому разом з побратимами довелося продемонструвати не аби який професіоналізм в цей період часу, адже ворог передислокував на цей напрямок фронту чимало "елітних" підрозділів. Орієнтовно в цей час ЗСУ знищили понад 130 одиниць ворожої техніки.

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"Надійшов наказ – напрямок Вугледару. За кілька десятків хвилин ми прибули на місце і уже відкрили вогонь. Інтенсивність стрільби була високою. Працювали і вдень, і вночі. Десь в середньому 120-150 снарядів за добу. І так десять днів", - розповів він.

Також відомство опублікувало низку фотографій військових:

Бої за Вугледар - війська РФ зазнали поразки

Нагадаємо, що 16 березня британська розвідка констатувала, що росіяни остаточно програли битви за Вугледар, зазнавши важких втрат взимку на цьому напрямку.

Відповідному звіту передувала низка жорстоких штурмів, які намагалися реалізувати війська РФ в січні на лютому 2023 року. Місто Вугледар розташоване на стику Запорізького і Донецького фронтів. Тоді ЗМІ писали про фактичне знищенні елітної бригади ворога - 155-ї бригади морської піхоти.

Також видання The New York Times писало, що Росія під Вугледаром програла найбільшу танкову битву за весь період кровопролитної війни.

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