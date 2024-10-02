В України виник "колосальний" дефіцит розвідувальних дронів, повідомив в ефірі "Київ 24" аеророзвідник ЗСУ Ігор Луценко.
"Надалі ці дрони будуть ще більше витрачатися через те, що ворог буде відпрацьовувати системи протидії розвідувальним дронам. І втрати наші зростуть. Так само, як зараз збільшилися втрати його розвідувальних дронів. Така ж ситуація через певний час складеться і в нашу сторону", - пояснив Луценко.
На думку військового, українській стороні треба завчасно проаналізувати цю проблему і наперед закуповувати більшу кількість різних типів розвідувальних БПЛА.
"Щоб якщо один тип, за рахунок його технічного рішення, ворог його вибив. Інший тип ще був присутній, давав інформацію ситуаційної обізнаності", - додав Луценко.
Військовий також розповів про ситуацію з основними дронами тактичної розвідки типу "Мавік".
"Що стосується закупівлі "Мавіків", то є певний оптимізм. Що поки що воно в тому режимі, в якому є. Працюють відповідні інституції Міноборони. Я сподіваюся, що невеликий потік "Мавіків" через державні канали буде до нас поступати. Але дефіцит зберігається і він буде зростати", - відзначив Луценко.
БПЛА: інші важливі новини
Україна почала збивати російські розвідувальні БПЛА дронами. Напередодні 11 бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії показала частину з результатів такого "полювання", знищивши п’ять російських дронів Zala-421, два Орлан-10, Supercam S350 та Ланцет.
Напередодні стало відомо, що американська компанія AeroVironment планує виготовляти в Україні новітні ударні БПЛА Switchblade 600.